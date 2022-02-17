В покерную Европу без масок и COVID-сертификатов: в Чехии снимают карантинные ограничения
Источник:Cardschat
Уже менее чем через месяц в Праге стартует первый в этом году большой покерный фестиваль. Столица Чехии примет этап Европейского покерного тура, который из-за COVID пришлось перенести в конце 2021 года.
В ближайшие недели Чехия снимает практически все карантинные ограничения, поэтому на покерной серии стоит ожидать большого количества участников.
Читайте также: На PokerMatch пройдет покерно-интеллектуальный марафон с призовым фондом в 500 000 гривен
Гостям King’s Casino в Hilton Prague не придется демонстрировать COVID-сертификаты или отрицательные тесты. В прошлом останется и масочный режим. Единственное, что нужно, чтобы попасть в игровой зал, успешно пройти температурное сканирование.
EPT Прага / фото PokerNews
Предварительная дата старта EPT Prague – 5 марта. Организаторы планируют провести 57 турниров с широким диапазоном бай-инов. Самый дешевый ивент обойдется в 500 евро, а суперхайролы будут щекотать себе нервы в турнире за 50 000 евро. Участие в Main Event пражской серии будет стоить 5 300 евро.