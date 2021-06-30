Покерное сообщество прощается с еще одним чемпионом мира

Ноэлю Фарлонгу в 1999 году удалось вписать свое имя в историю мирового покера. На рубеже тысячелетий ирландец покорил главный трофей интеллектуальной игры – выиграл WSOP Main Event. Покерное и жизненное путешествие Ноэля Фарлонга завершилось на 84-м году.

Ноэль Фарлонг никогда не считал покер своей профессией, играл скорее для развлечения. Главной страстью ирландца были лошади и ковры, а его компания Furlong Flooring является одним из мировых флагманов по производству средств для декора пола. Впрочем, любимое хобби, речь о покере, принесло Ноэлю Фарлонгу неплохой капитал и мировую славу.

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В 1989 году ирландец финишировал шестым в Главном Событии WSOP, став свидетелем триумфа юного Фила Хельмута. А через 10 лет Ноэль Фарлонг и сам примерил заветный золотой браслет. Аматор из Дублина опередил 392 соперника и получил чек на миллион долларов.



Ноэль Фарлонг после победы на WSOP / wsop.com

На тот момент Ноэлю Фарлонгу было 62 года и он до сих пор остается вторым самым возрастным чемпионом мира после Джонни Мосса, который получил трофей в 67 лет. Несмотря на свою нечастое появление на престижных турнирах, ирландец никогда не пасовал перед маститыми профессионалам. Фил Хельмут с уважением вспоминает, как Ноэль Фарлонг, благодаря блефу, заставил его сбросить лучшую руку за финальным столом Главного события WSOP.