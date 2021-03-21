Найбільша українська покерна онлайн-платформа PokerMatch міцно закріпилася у списку лідерів цього ринку у світі.

PokerMatch усе успішніше конкурує із китами індустрії. Так в оновленому рейтингу найпопулярніших покерних румів світу українська кімната змогла посунути кількох багаторічних фаворитів рейтингу і підійнялася у топ-5!

Цей рейтинг формує авторитетна компанія PokerScout, що рахує трафік усіх покерних онлайн-платформ планети.

Добитися такого прориву PokerMatch вдалося не в останню чергу завдяки акції Chat Miner’s Jackpot. Вона дає усім гравцям можливість зірвати бед-біт джекпот у десятки тисяч гривень, витративши на це лише 1 копійку!

Тож не дивно, що столи Chat Miner’s Jackpot одразу набули шаленої популярності і допомогли українському покер-руму потрапити у компанію найкращих на планеті!