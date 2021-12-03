PokerMatch стал частью мощного международного холдинга Parimatch Tech

Один из лидеров рынка индустрии развлечений Восточной Европы Parimatch Tech объявил о покупке флагмана украинского онлайн-покера – платформы PokerMatch. Первым соглашение поможет расширить собственный портфель продуктов, вторым – выйти на международный уровень.

Parimatch Tech обслуживает более 2,6 миллиона активных пользователей в странах Европы, Азии, Африки и даже Океании. Благодаря сотрудничеству с PokerMatch, у компании есть хорошие перспективы существенно увеличить свою клиентскую базу.

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Parimatch Tech и PokerMatch объединят усилия для достижения амбициозной цели – расширить перечень развлечений и впечатлений, которые получает пользователь при контакте с брендом Parimatch. Наши компании имеют схожие подходы к ведению бизнеса, и мы рады, что украинский лидер онлайн-покера и бренд Parimatch отныне будут строить экосистему развлечений вместе,

– сообщил Максим Ляшко, co-CEO Parimatch Tech.

Parimatch Tech взял под свое крыло одного из мировых лидеров индустрии iGaming, который охватывает онлайн-покер, казино и настольные игры. Согласно исследованиям, PokerMatch входит в топ-10 наиболее успешных представителей этой отрасли. В ближайшие годы позиции украинского покерного бренда имеют все шансы стать еще более мощными.

Это очень радостный день для всех нас! Наши компании разделяют общие ценности и стремление к международному развитию. Я убежден, что слияние произойдет максимально гармонично, и уже в ближайшее время мы начнем воплощать в жизнь все наши международные планы,

– подытожил Руслан Бангерт, CEO PokerMatch.

Отметим, бренд PokerMatch вступил в игру только в 2016 году, но благодаря грамотной стратегии развития, успел завоевать широкую аудиторию не только в Украине, но и за рубежом. Компания также является титульным спонсором национальной сборной Украины по спортивному покеру, и тесно сотрудничает со Всеукраинской Федерацией спортивного покера.