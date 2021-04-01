Новий грандіозний, масштабний проект GG PartyStars Match запускають першого квітня.

Історичний прорив PokerMatch на перше місце в рейтингу найпопулярніших онлайн-румів світу привернув до української платформи підвищену увагу гігантів індустрії.

Читайте також: Максим "firfirov" Фіров: "Коли в турнірі є кубок – завжди б’юся за топ-1"

Беззаперечний лідер вітчизняного ринку отримав відразу кілька цікавих пропозицій щодо співробітництва, і вирішив… прийняти їх усіх одночасно!

Сьогодні синдикатом керівників покер-румів було прийняте безпрецедентне рішення — створити одну спільну мережу на базі PokerMatch. Її назвали GG PartyStars Match.

Нині вже запущений процес створення нової платформи, яка, безумовно, стане лідером світового онлайн-покеру.

Стандартний рейкбек покер-руму замінять на "скриньки". У планах проведення WSOP-онлайн, а на популярному Телеграм-каналі Директор покеру тепер писатиме Роб Янг. І це тільки початок!

Тож, перше квітня — день народження нового гіганта індустрії, покер-руму GG PartyStars Match!