PokerMatch дает шанс побороться за 1 000 000 гривен!

Решающая стадия Чемпионата Европы уже на носу, а вместе с ней своего апогея достигает и масштабная серия турниров Euro PONT в главном украинском покер-руме PokerMatch.

Итак, в последние дни покерно-футбольной зарубы игроки разделят не менее 1 900 000 гривен, а также определят триумфатора Мейн ивента с гарантией 1 000 000 гривен!

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Все турниры серии будут проходить в формате прогрессивного нокаута с мульти-энтри (максимум 4 входа на игрока), ребаями и аддонами.

Топ-событием уикенда станет турнир Main Event Turbo PKO с гарантией 1 000 000 гривен. Событие начнется в воскресенье, 4 июля, в 18:00 по Киеву и обещает невероятный экшен. Как всегда, ивенты такого масштаба привлекают за столы большое количество именитых профессионалов и амбициозных любителей, поэтому скучать не придется!

Кроме того, Main Event неплохо пополнит копилку очков участников "Euro PONT турнира", поскольку за каждый нокаут в нем будут начисляться максимальные 3 балла!

К слову, в лидерборде турнира с призовым фондом 250 000 гривен все решится, буквально, на финишной прямой. Триумф в турнире 250kTurbo PKO позволил игроку kokalatee укрепить свое лидерство, но это не означает, что имя обладателя главного приза уже известно. Вплотную за лидером расположились победители титульных турниров серии bezpaniki и pavel1100. Победитель турнира получит приз в 50 000 гривен.