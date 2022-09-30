Покеристка вляпалась в скандал из-за плохой игры, но при этом выиграла 269 000 долларов

В казино Hustler во время кэш-игры разгорелся скандал. Робби Лью поддержала олл-ин от Гарретта Адельстайна с валет хай, после чего выиграла оба борда и была уличена в нечестной игре.

Игра на большие деньги регулярно проходит в казино Hustler, но сегодня там состоялась необычная раздача. Робби Лью заколлировала по тёрну олл-ин 130 000 долларов со слабой рукой.

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На префлопе Гарретт Адельстайн поставил 3-бет с рукой 7-8s. Девушка ответила коллом с J-4o. Комментаторы уже в этом моменте отметили отчаянность Робби. Дальше еще интересней – когда соперник получил стрит-флеш дро с флопа и продолжил атаковать, на тёрне девушка сыграла чек-рейз. Адельстайн, имея хорошее эквити, задвинул в центр стола фишки на 130 000 долларов. Колл Робби Лью с рукой валет хай восприняли очень неоднозначно.

Оба борда Робби Лью с откровенно слабой рукой выиграла. Это еще больше раздосадовало Адельстайна. Гарретт сыграл еще несколько раздач, а затем позвал девушку отойти за пределы камер и долго общался с ней на повышенных тонах. В итоге Робби вернула Гарретту 135 000 долларов. Это привело в недоумение остальных игроков.

Я сказала ему, что хочу свести к минимуму урон от этой раздачи и спросила, что сделает его счастливым. Он сказал: "Отдай деньги", – призналась девушка.

Владельцы казино заявили, что проведут расследование, на время которого оба участника раздачи отстранены от игры. Адельстайн считает, что разбираться нечего, он уверен, что был обманут. Некоторые игроки предположили, что Робби просто перепутала карты, но она сама опровергла этот факт.