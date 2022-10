Покериста-миллионера не пустили в бар отпраздновать победу: почему отказали Даниэлю Негреану

Легенду покера отшили прямо на пороге одного из корейских ночных клубов. Туда Негреану отправился вместе с друзьями, но все они не прошли "фейсконтроль" по возрасту.

Даниэль Негреану продолжает наслаждаться великолепным моментом триумфа. В начале этого месяца он выиграл 3 300 000 долларов в турнире Super High Roller Bowl в Лас-Вегасе. Отпраздновать успех "Kid Poker" собирался в Корее, где также оказались Джош Арье и покерный комментатор Али Нежад.

Вечером компания друзей направилась в один из местных баров под названием "Waikiki Beach Club". На входе охранники попросили предъявить удостоверение личности, что не являлось проблемой для взрослых мужчин. Но дело было в другом. В заведение не пускали людей старше 37 лет.

В твиттере покеристы и фанаты посмеялись над ситуацией вместе с Негреану. Дэвид Оттосен предположил, что, возможно, пришло время отказаться от прозвища "Kid Poker" (покерное дитя). В итоге пользователи подхватили эту мысль и предложили Даниэлю переименоваться в "Old Kid Poker" или "Real Too Old Poker".

Даниэль Негреану может и слишком стар для некоторых баров в Корее, но достаточно молод, чтобы побеждать в покере на самом высоком уровне. Даже накануне 50-летнего юбилея, канадский покерист все ещё остается на вершине игры.