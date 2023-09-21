"Василий Стус" выиграл целую кучу денег: покерист остановился в шаге от престижного титула

Владимир Бартко, избравший себе патриотический ник за виртуальными столами, заработал шестизначные призовые в турнире WSOP online. Украина была близка ко второму титулу в рамках нынешней серии

В сети Интернет продолжается онлайн-версия Мировой покерной серии, не отстают здесь и украинцы. Могли получить второго обладателя золотого браслета в рамках WSOP Online 2023 года.

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Ивент из Безлимитного Холдема с бай-ином 400 долларов собрал 10 812 входов. Бороться было за что – призовой фонд преодолел отметку в 4 000 000. Украинский покерист Владимир Бартко, интегрировавший в свой ник-нейм имя известнейшего украинского диссидента, прошел долгий путь и не справился только с одним соперником.

За финальным столом балом правил представитель Индии Ааюш Арья, закончивший турнирную жизнь сразу шести оппонентов. Справился и с украинцем, попав в решающей раздаче в две пары с 9-6 разными. Приз для вице-чемпиона из Украины – 243 297 долларов. Золотой браслет и 331 878 долларов уехали в Индию.