Покерист-стиляга из Китая: Цюань Чжоу поразил Европу не только сильной игрой

В Розвадове проходила серия The Grand Big Wrap PLO с общим призовым фондом более 4 000 000 евро. Самый крупный турнир серии выиграл китайский игрок Цюань Чжоу, который переоделся в белый пиджак специально для победного фото.

Чешское казино King's Resort – одно из самых популярных мест в Европе для покера. Сюда часто приезжают игроки из разных частей света, надеясь выиграть кругленькую сумму призовых.

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ЗС 12 по 18 сентября в Розвадове проходила серия The Grand Big Wrap PLO. Небывалый ажиотаж вызвало хайроллерское событие с бай-ином 10 000 евро. Турнир собрал 221 вход, благодаря чему призовой фонд превысил 2 200 000 евро. Чемпионский титул Diamond High Roller взял китаец Цюань Чжоу, заработавший 500 000 евро.

Этот титул стал первым для него за пределами Азии. Похоже, трофей имел действительно большое значение для Чжоу. После турнира он ненадолго отлучился, чтобы приобрести новый пиджак, в котором с удовольствием позировал на победных фото.

Цюань Чжоу после победы на Diamond High Roller / Фото kings-resort.com

Стильные пиджаки – это фишка Цюань Чжоу. Неоднократно он попадал в объективы фотокамер на других турнирах – и всегда находился в изысканных нарядах. Похоже, в этот раз китаец не ожидал победы, поэтому пришлось бежать за новым пиджаком.

Цюань Чжоу играет WSOP / Фото PokerNews

В Розвадове Цюань Чжоу практически повторил свой лучший результат в покере. Этим летом в Корее он получил более 550 000 долларов в турнире WTP. Благодаря этим успехам китаец поднялся на 5 место в списке самых богатых игроков своей страны. В общей сложности в живых турнирах он выиграл 4 354 058 долларов.