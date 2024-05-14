Раскрутился с 1 блайнда до 903 000 долларов: невероятная победа творца покерного бума

Крис Манимейкер, который в 2003 году дал мощный толчок развитию интеллектуальной игры, зажег на серии суперхайролеров Triton в Черногории. На подиуме увидели и украинца Ярошевского.

48-летний Крис Манимейкер не часто позволяет себе такую роскошь, как живая турнирная игра на высоких лимитах. Главный вдохновитель покерного бума специализируется, прежде всего на онлайн-МТТ, а зря. Это американец доказал в первом ивенте серии Triton в Черногории.

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Турнир GG Million$ Live обошелся в 25 000 долларов каждому из 107 участников, 56 из которых воспользовались еще и опцией ре-энтри. Излишне будет говорить, что здесь собралась зубастая компания опытных и титулованных хайроллеров. В призовую зону, скажем, попали вот эти парни, которые не нуждаются в лишнем представлении:

6 – Адриан Матеос – 209 500 долларов призовых;

9 – Айк Хэкстон – 91 300;

13 – Хосейн Энсан – 67 200;

14 – Фил Айви – 61 100;

17 – Патрик Антониус – 55 000;

21 – Ник Петранджело – 44 800.

Приятно видеть среди призеров и нашего Игоря Ярошевского, который не только вышел за финальный стол, но и до последнего претендовал на титул, выживая с коротким стеком. Впрочем, небольшое количество фишек это не приговор, доказал будущий чемпион еще на ранней стадии турнира.

После неудачного блефа как раз против украинца, состояние Манимейкера уменьшилось лишь до 4 больших блайндов, а затем и до 1 ББ, пока ждал достойную карту для пуша. Впрочем, в покере игра продолжается до последнего патрона. Крис "вытащил" туза на ривере и собрал старшую пару против карманных дам, когда уже готовился покидать стол. Впоследствии довершил невероятный камбэк и вышел чип-лидером за финальный стол.



Игорь Ярошевский / Фото Triton Poker

У Игоря Ярошевского в 9-мах было всего 5 больших блайндов, но соперники все сделали за украинца. Наш хайроллер без боя пережил несколько пей-джампов и был вполне доволен третьим местом – 419 000 долларов призовых.

Крис Манимейкер / Фото Triton Poker

А вот Манимейкер в хедз-апе разобрался с Брайаном Кимом (609 000 долларов призовых) и получил свой первый титул в рамках серии Triton Poker. Легендарный американец положил в карман 903 000 долларов и преодолел отметку в 7КК призовых за карьеру.

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