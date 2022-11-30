Безумные деньги: покерист Фил Хельмут попытается выиграть 1 600 000 долларов за несколько часов

Назначили дату хедз-ап матча между Филом Хельмутом и Джейсоном Куном, победитель которой сможет распоряжаться более чем полутора миллионами долларов. Битва за большие деньги состоится 7 декабря.

Первоначально в 5-м раунде шоу High Stakes Duel Фил Хельмут должен был встретиться со Скоттом Сивером в матче-реванше еще в августе. Но соперник в последнюю минуту отказался по неизвестным причинам. В качестве замены свою кандидатуру предложил другой американский профессионал Джейсон Кун.

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Призовой фонд шоу на этой стадии составляет 1 600 000 долларов. Каждый участник вносит бай-ин 800 000 долларов. Ставка для обоих игроков неравноценна, потому как если выиграет Хельмут, он сможет забрать приз полностью, а если победит Кун, ему нужно будет играть снова. Согласно правилам шоу, игроки не могут обналичить деньги, пока не выиграют 3 матча подряд.

Фанаты покера ждут этого поединка с нетерпением. Фил Хельмут – один из самых узнаваемых покеристов мира, является рекордсменом по количеству браслетов WSOP, выиграв около 30 000 000 долларов в живых турнирах. Джейсон Кун – популярный хайроллер, который занимает 7 место в мире по количеству выигранных призовых (более 40 000 000 долларов).

Успех Хельмута в этом матче гарантирует ему титул победителя шоу. В случае победы Куна, им предстоит встретиться ещё раз, но уже за 3 200 000 долларов. В первых двух сезонах High Stakes Duel Фил Хельмут всухую обыграл Антонио Эсфандиари и Даниэля Негреану.