Живая игра – крутые призовые: в Киеве состоится офлайн-серия от Pokebet

С 9 по 15 октября столичный клуб спортивного покера Kings примет серию Pokerbet Live. В рамках фестиваля состоится 4 турнира по Безлимитному Холдему.

Популярная игровая платформа Pokerbet 9-15 октября проведет первую именную серию офлайн-турниров Pokerbet Live.

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Столичный клуб спортивного покера Kings (ул. А. Ахматовой, 44а) ожидает мастеров из Безлимитного Холдема, которые сразятся за солидные призовые. Квалифицироваться в живые турниры будет возможность через онлайн-сателлиты.

Во все ивенты серии (кроме Pokerbet Super Freeroll) можно отобраться онлайн на Pokerbet начиная с 25 сентября. Путь в сателлиты можно начать в бесплатных фрирол-степах, которые будут проходить в формате All-in или Fold. На кону – гарантированных 16 билетов, а также 3 пакета с билетами во все турниры и средства на расходы.



Расписание серии Pokerbet Live / Фото poker-bet.org.ua

Уже непосредственно на Pokerbet Live состоятся 4 турнира, в частности – бесплатный Pokerbet Welcome Freeroll, динамичный Mystery Pokerbet Stars + PKO и представительский Pokerbet Masters Main Event. Баталии за финальным столом Главного события покажут в прямом эфире с открытыми картами и комментариями.

Первая серия Pokerbet Live состоится при поддержке Всеукраинской федерации спортивного покера и Федерации профессионального спортивного покера Украины. Подробности – на poker-bet.org.ua.