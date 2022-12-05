Кто из профессиональных футболистов выиграл больше всего в покере

Такие звёзды мирового футбола как Криштиану Роналду и Неймар являются большими поклонниками покера. Но есть и другие примеры профессиональных игроков, которые добились впечатляющих результатов за покерными столами.

Профессиональные футболисты часто приезжают на крупные международные серии по покеру. Последний успешный пример – выигрыш браслета WSOPE нападающим "Вольфсбурга" Максом Крузе. Его результаты все ещё не дотягивают до числа лучших среди профессиональных игроков, где рейтинг топ-5 выглядит следующим образом.

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Дэвид Леви – 4 134 982 доллара

Дэвид Леви / Фото PokerNews

Израильский футболист Дэвид Леви выступал за местный клуб "Хапоэль Рамат Ган Гиватаим", прежде чем его карьера оборвалась из-за травмы колена. После этого он перебрался в Вегас, где экс-футболисту полностью удалось реализовать себя в покере.

До переезда в США у Леви был некоторый опыт. Его первые результаты в покере появились еще в 1995 году. В целом, Дэвид Леви имеет 429 зарегистрированных выигрышей, самый большой из которых пришёлся на 2007 год, когда за 3 место в WPT Mandalay он получил 229 540 долларов. Израильтянин также трижды занимал третьи места в Мировой серии покера, заработав в общей сложности 857 728 долларов.

Ян Ванг Соренсен – 2 263 518 долларов

Ян Ванг Соренсен / Фото PokerNews

Ещё одним профессиональным футболистом, который легко перенёс свои навыки за покерный стол, является датчанин Ян Ванг Соренсен, который выступал за "Оденсе". Как и Дэвид Леви, из-за травмы он был вынужден закончить профессиональную карьеру футболиста. Соренсен научился играть в различные виды покера, добившись высочайших результатов.

В начале 2000-х датский футболист потряс покерный мир выигранными браслетами WSOP. На Мировой серии покера в 2002 году он одержал победу по пот-лимитной омахе с бай-ином 2 500 долларов, а 3 года спустя получил еще один трофей 7-карточном Стаде с бай-ином 5 000 долларов.

Ян Ванг Соренсен также является рекордсменом среди всех футболистов по количеству выигранных денег в одном турнире. За победу в High Roller Master Classics of Poker он заработал колоссальные 800 972 доллара. Свой последний выигрыш датчанин получил в октябре этого года на норвежском чемпионате по покеру.

Стив Уоттс – 889 933 доллара

Стив Уоттс / Фото PokerNews

Бывший игрок английского клуба "Лейтон Ориент" (выступает во второй лиге) регулярно участвует в таких крупных сериях как WSOP, EPT или WPT. Лучший результат Стива Уоттса – 59 место в Главном событии Мировой серии покера-2013, где он получил 123 597 долларов.

Свою карьеру Уоттс начал в 2008 году, когда выиграл турнир с призовым фондом 9 000 фунтов стерлингов. С тех пор бывший профессиональный футболист выиграл почти 1 000 000 долларов в живых турнирах.

Жерар Пике – 668 155 долларов

Жерар Пике / Фото PokerNews

Жерар Пике, который ушел из футбола только в прошлом месяце, считался одним из лучших защитников в мире. Со сборной Испании выигрывал Чемпионат мира и Европы, с "Барселоной" трижды Лиги чемпионов и Клубный чемпионат мира.

В покере большая часть успехов Пике пришлась на серию EPT в Барселоне. В 2019 году он едва не стал чемпионом в турнире хайроллеров, получив за 2 место приз в размере 392 950 долларов. Теперь, когда испанец отошёл от футбола, вполне возможно, что он будет появляться на различных покерных шоу.

Тони Каскарино – 595 809 долларов

Тони Касакарино / Фото PokerNews

Тони Каскарино – английский футболист, выступавший за сборную Ирландии. Играл за такие клубы как "Астон Вилла", Челси", "Селтик" и "Марсель". Со сборной дважды ездил на ЧМ 1990 и 1994 годов.

В конце 2000-х Каскарино начал штурмовать покерные высоты. Он побеждал на Grosvenor UK Poker Tour, а кульминацией его покерной карьеры стал 2009 год, когда он выиграл 283 412 долларов в Главном событии GUKPT London Main Event.