Подарок на Рождество: в новом сезоне High Stakes Poker сыграют Брансон, Негреану и Айви

В новом сезоне популярного шоу примут участие такие звёзды покера как Даниэль Негреану, Дойл Брансон, Фил Хельмут, Патрик Антониус, Фил Айви и Том Дван. Первый эпизод появится в январе 2023 года на платформе PokerGO.

Организаторы шоу объявили, что во второй половине января выйдет в эфир очередной сезон High Stakes Poker. Полный состав пока неизвестен, но в пресс-релизе перечислены имена мирового уровня. Также ожидается появление новичков и представителей более молодого покерного поколения.

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Poker After Dark и High Stakes Poker – два проекта, которые привлекли к экранам тысячи поклонников во время великого покерного бума. Успешные примеры трансляций проектов с кэш-играми есть и сейчас, но именно High Stakes Poker всегда оставался самым популярным благодаря своему звёздному составу.

За 9 сезонов этого шоу из рук в руки перешли миллионы долларов, а своё мастерство демонстрировали именитые Фил Айви, Даниэль Негреану, Том Дван, Фил Хельмут, Дойл Брансон и другие. К слову, Брансон, которому в этом году выполнилось 89 лет, снова появится за столами High Stakes Poker.

Первые эпизоды уже отсняты и выйдут в эфир в январе. На High Stakes Poker минимальные блайнды 200/400 долларов. Комментировать игру будет культовый дуэт Гейб Каплан – ЭйДжей Бенза.