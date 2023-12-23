Приближаются новогодние праздники: что подарить покеристу?

До новогодних праздников остается всего ничего, и времени на размышления над подарками становится все меньше. Если среди ваших друзей есть покеристы, предлагаем подобрать для них тематический подарок.

Тема подарков сейчас набирает актуальность. Подобрали список самых интересных вещей для тех, кто любит играть в покер и не представляет свою жизнь без карт.

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Покерный набор

Большинство предпочитает онлайн-покер, однако организовать домашнюю игру с друзьями не менее увлекательно. Играть на копеечные монеты уже не модно, поэтому качественный покерный набор всегда будет приятным подарком.

Игральные карты

Если же у вашего друга уже есть фишки, то всегда могут пригодиться стильные карты. Покеристы часто любят менять колоды не только по причине механических повреждений, но и из-за суеверия. В интернете можно подобрать множество вариантов стильных и практичных колод.

Покерные украшения

Красивый и элегантный аксессуар оценят гурманы покера. Кольцо, цепочка или браслет и стоят недорого, и выглядят очень стильно. Причем всегда можно сделать оригинальный заказ по вкусу для ваших друзей.

Покерные украшения / Фото cardmates.net

Книга о покере

Для любого игрока важную роль играет теория, поэтому покерная литература может стать отличным подарком. Есть множество книг для начинающих игроков, а также для тех, кто профессионально занимается покером и постоянно работает над собой.

Бай-ин в турнир

В разных городах Украины проходят офлайн-серии. Если вы осмелитесь подарить вашему другу участие в живом турнире – этот опыт он точно запомнит на всю жизнь. Также можно подобрать интересный вариант в онлайне, где проводятся турниры с миллионными гарантиями.

Чехол для телефона

Если вы знаете модель смартфона друга, можете подобрать ему тематический чехол. Даже если не найдете готовых изображений, есть возможность заказать чехол с принтом.

Чехол для телефона / Фото cardmates.net