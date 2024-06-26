Чуть не умер от счастья: владельца джекпота в Сингапуре забрала скорая - жуткие кадры

Один из посетителей местного казино серьезно напугал персонал и менеджеров. Мужчине стало плохо, после того, как он выиграл целую кучу денег.

Как бы вы восприняли новость, что в один миг стали сказочно богатыми? Вот так на голову упали, скажем, 4 000 000 долларов. Можете не напрягаться, реакция, очевидно, будет вполне непредсказуемой.

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Вот и один из игроков сингапурского казино Marina Bay Sands совсем не ожидал, что для него выигрыш фантастической суммы почти закончится трагедией. Мужчина поймал джекпот, уже упомянутые 4 000 000 долларов и, то ли переволновался, или не поверил в собственное счастье, но потерял сознание. У счастливчика случился сердечный приступ.

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Миллионера тут же бросились спасать посетители и персонал, вызвали карету скорой, и оперативно доставили в госпиталь. Мужчина выздоравливает, заверили представители игорного заведения. Вот такая она фортуна – иногда жестокая, пусть и щедрая.

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