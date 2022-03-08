Первые 5 дней я почти не спала, – украинская покеристка Иванна Соя о войне

Весть о начале войны в Украине застала тернополянку Иванну Сою ночью, сразу после игровой сессии. Покеристка и стримерша PokerMatch была вынуждена покинуть родину и найти убежище в Италии.

Своими переживаниями о нападении России на Украину украинская покеристка поделилась с редакцией портала Pokeroff.

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Чем ты занималась в ночь с 23 на 24 февраля?

Это был обычный вечер, я завершала свою традиционную МТТ-сессию. У меня есть такая привычка после сессии, чтобы успокоиться перед сном, немного читаю. Поэтому про вторжение узнала уже ночью. Я не могла поверить, что это возможно. Мне казалось, что все это снится.

Что ты решила делать?

Уже утром через несколько часов мне позвонил брат (он живет за городом, недалеко от Тернополя), он забрал меня к себе. Первые 5 дней я почти не спала, ну максимум час-два, и от каждого звука у меня была паника. Сейчас я у мамы в Италии, у нее проблемы с давлением и болит сердце от всех этих переживаний, сидит на успокоительных. Мама очень переживает за оставшегося в Тернополе брата с женой и тремя детьми. Я до сих пор неадекватно реагирую на пролетающие самолеты, хотя и нахожусь в безопасности.



Иванна Соя / фото PokerMatch

Насколько легко было уехать?

Автобусы ходили и ходят, с этим проблем нет. Труднее всего было доехать до самой границы. Я добиралась до мамы больше двух суток. Был момент, когда пришлось ночевать на вокзале, но случайные итальянцы поселили нас в гостинице (меня и женщину с тремя детьми, с которыми я познакомилась в автобусе).

Иванна, что скажешь читателям по поводу неонацистов в Украине?

Это какой-то маразм, просто абсурд, я даже не знаю, откуда это вообще взялось. У нас в Украине даже близко ничего подобного нет. Есть конечно десяток каких-то радикалов, но они абсолютно в каждой стране присутствуют. Мы живем мирно, уважаем позицию всех людей, которые мыслят иначе, демократически выбираем власть. И мы всегда с уважением относимся к русскоязычному населению. Просто разуйте глаза, задумайтесь, почему весь мир восстал против России. Я как раз перечитала роман "1984" Оруэлла. Все как в этой книге, только автор все придумал, а теперь его фантазии воплощаются в реальность.

Ты профессиональная покеристка, чем сейчас занимаешься?

Даже не знаю, как сейчас ответить. Вижу, что в конфе команды идет разбор раздач, общение, но пока не могу заставить себя присоединиться. Я понимаю, что не имею права сидеть у мамы на шее, мне нужно как-то зарабатывать на кусок хлеба. Каждое утро просыпаюсь с надеждой прочесть в новостях, что уже наступил мир. Но не все так просто. Сколько придется потом отстроить, когда все закончится.

Какое у тебя сейчас отношение к народу России?

У меня нет ненависти к простым людям. Я понимаю, что их 8 лет зомбировали пропагандой, накачивали злобой к Украине. Но пора включить критическое мышление и отторгнуть то, что им заливают в уши. Необходимо проверять источники информации, сравнивать, анализировать.

Материал с интервью Pokeroff