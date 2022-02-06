Как перспективный спортсмен стал покерной звездой: история Криса Брюэра

Крису Брюэру пророчили большое спортивное будущее – американец имел хорошие перспективы попасть в олимпийскую сборную США по легкой атлетике. Впрочем, парень выбрал другой путь и совсем об этом не жалеет.

В 2021 году Крис Брюэр провел свой самый успешный сезон, освоив новую для себя дисциплину – турнирный покер. По сумме призовых американец занял 15-е место в мире.

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Еще 2 года назад Крис Брюэр специализировался на дорогой кэш-игре и был самодостаточным покеристом в этом ремесле. За 6-7 лет американец прошел путь от микролимитов в 1/2 доллара до игры, где за цену большого блайнда можно приобрести подержанный автомобиль. Но пандемия заставила плюсового кэшевика присоединиться к армии MTT-шников.



Крис Брюэр под номером 973 / фото Cardplayer

Всего этого бы не произошло, если бы не волевое решение Криса Брюэра, которое, вероятно, стоило ему олимпийской медали. В колледже, в начале 10-х годов, американец специализировался в беге на длинные дистанции и даже метил в сборную США. Но незадолго до окончания учебы парень познакомился с покером и сделал выбор в пользу интеллектуальной игры.

Не снимая кроссовок и шорт, Крис уже начал осваивать новую профессию. Брюер зарегистрировался в одном из онлайн-румов, где играл в кэш, начал читать специализированную литературу и часами разбирал свои сессии. Уже вскоре парень прошагал по лимитам вверх и пересел с виртуальных столов за живые. Карьера занесла Криса в Лос-Анджелес, где он едва не спустил весь свой банкрол.



Крис Брюэр / фото Poker GO

В одной из сессий на блайндах 10/25 долларов покерист разменял 70 тысяч – практически все, что имел за спиной. Рыбалка на "фиша" едва не вернула Криса к истокам его карьеры. Но в судьбоносном выставлении A-J Брюера устояли перед 7-5 агрессивного оппонента. Такие валидольные раздачи изрядно закалили парня и он уже более спокойно мирился с неудачами, которые ждали его в будущем.

Крис с улыбкой вспоминает жестокий кулер в онлайн-игре, которая свела его с мастодонтом хайрола Виктором Малиновским. В 4-бет поте "limitless" каким-то чудом протянул к риверу сьютовые 7-2 и прибил стритом две страшные пары Брюэра – тузы/десятки. В банке, на секундочку, было уже 500 000 долларов. Но от этого никто не застрахован, резюмирует Крис, если ты играешь на лимитах 1000/2000 баксов.



Крис Брюэр / фото Poker GO

Куда меньшие инвестиции американец направлял на турнирный покер, который для него был развлечением, сжиганием времени в ожидании достойных соперников за кэш-столами. Все изменилось, когда планету накрыла пандемия. Оставшись наедине с монитором, Крис начал уделять больше внимания онлайн-МТТ, а курсы успешных турнирных игроков Ника Петранджело и Бена "bencb789" Ролле в корне изменили отношение кэшевика к этой дисциплине.

В конце 2020 года Брюэр сыграл вживую несколько турниров по 10 000 долларов, а 18 декабря оформил свой первый титул в офлайн-покере – 108 000 призовых. А дальше пошло-поехало. В 2021-м Крис одержал 5 побед, 37 раз попадал в призы, оформил свой бест-кэш – 427 500 долларов, а всего за сезон собрал 3 070 091 призовых.



Крис Брюэр / фото PokerNews

Не обошлось, конечно, и без набитых шишек. В тусовке хайроллеров Криса Брюэра наградили званием главного неудачника года. Американец сыграл в 8 турнирах с бай-ином 100 000 долларов и в каждом втором вылетел на бабле. Но боевой дух парень со спортивным характером, конечно, не потерял. Уже в январе этого года Крис Брюэр трижды оформил финиш в топ-3 престижных живых турниров и нацелился на очередной успешный сезон.