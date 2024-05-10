Как зарабатывать покером в 2024: советы топового профессионала

Звездный покерист и тренер популярной школы Run It Once Патрик Герритсен рассказал, что нужно для того, чтобы профессионально заниматься и зарабатывать покером в 2024 году. Прежде всего следует определиться, действительно ли вы готовы уделить достаточно времени этому делу.

Делать одни и те же действия постоянно

Чтобы стать действительно хорошим покеристом, нужно много последовательных и целенаправленных усилий. Например, защита на флопе. Чтобы освоить ее, вам придется часами изучать результаты раздач, что для многих игроков является далеко не самым интересным занятием в мире. Нельзя прилагать посредственных усилий и ожидать хороших результатов. Покер, как и жизнь, так не работает.

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Не жертвуйте долгосрочными целями

Еще одна распространенная ошибка, которую я делал сам и видел у других, это жертвование долгосрочными целями ради краткосрочного удовольствия. Играете ли вы в более жестком формате, сидите за столами в нерабочее время, когда игры сложнее, или просто не придерживаетесь дисциплинированного подхода. Вы с легкостью делаете то, что вам нравится сейчас, даже если это повредит вашему будущему успеху.

Когда я вернулся в покер в 2019 году, то обязался свести к минимуму компромиссы. Прошлые неудачи научили меня, что я не был от природы одаренным игроком. Так что я сказал себе: "Просто считай, что ты посредственность, и отдавай все, что имеешь". Я играл в лучшие из возможных игр, агрессивно выбирал столы и каждый час без сна учился, чтобы понять многочисленные ошибки в моей игре.

Использование покерного софта

Покерный софт дает возможность понять оптимальную игру с той или иной рукой. Это помогает принимать наилучшие решения. Представьте, как вы блефуете против неизвестного соперника, вооружившись знаниями из более 200 миллионов раздач, точно зная, что здесь большинство игроков выкинут. В этом случае вы имеете преимущество и понимание идеального размера блефа, который сработает.



Покерные программы помогают овладеть игрой / rocketsolver

В команде работать легче

Онлайн-покер (как и офлайн) может выглядеть как исключительно индивидуальная игра, но, как и во многих индивидуальных видах спорта, лучший прогресс часто достигается командной работой. Каждый гонщик Тур де Франс является частью команды, даже если они соревнуются индивидуально. Вывод прост – в группе вы совершенствуетесь быстрее.

Как получить желаемый успех?

Стать профессиональным игроком в покер в наше время – это не только о понимании карт и шансов, это больше о преданности делу, адаптации и работе в команде.

Во время своего путешествия я на собственном опыте понял, что короткие пути и быстрое самоудовлетворение не ведут к успеху. Вместо этого, увлекаясь технологиями, используя новейшие инструменты и погружаясь в данные, можно действительно улучшить вашу игру.

Независимо от того, вы только начинаете, или хотите подняться на высшие лимиты, запомните: покер – это не просто игра, а путь к личному и профессиональному росту. Оставайтесь преданными, используйте все доступные ресурсы и, главное, наслаждайтесь поездкой с теми, кто разделяет вашу страсть.

Украинцы зажигают в онлайне

Украинские покеристы Андрей Держипильский и Роман Романовский стали призерами престижной серии GG World Festival. Андрей одержал победу в одном из турниров, а Роман финишировал третьим в другом.