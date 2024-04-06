Спал всего 2 часа в сутки: австриец, который почти "прошел" покер

Матиас Эйбингер менее чем за 8 лет из регуляра Sit&Go превратился в успешного хайроллера МТТ и выиграл почти 20 миллионов долларов призовых в непрофильной дисциплине. О рецепте незаурядного успеха покериста читайте далее.

Не так давно Матиас Эйбингер успешно катал Sit&Go на покерной онлайн-платформе Pokerstars и 5 раз набивал статус SuperNova Elite, что удавалось единицам игроков в истории. Для этого пришлось изрядно поэкспериментировать с собственным организмом.

К теме Главный залог успеха: известный тренер раскрывает секрет: как стать лучшим

Я начал практиковать полифазный сон. В отличие от монофазного сна (8 часов в сутки) – эта модель применяется на короткие периоды отдыха в течение 24 часов. Я попробовал одну из самых экстремальных версий: 3 часа и 40 минут работы и 20 минут на сон. Всего за сутки я спал 120 минут. В начале эксперимента двое друзей насильно будили меня и сажали за компьютер. Я просто вырубался за столом, но на четвертый день мой организм адаптировался.



Матиас Эйбингер / Фото Triton Poker

В 2016 году, впрочем, известный покер-рум существенно "скрутил" поток бонусов для постоянных игроков и австриец был вынужден попробовать себя в новой дисциплине – много-столовых турнирах. Хорошую службу в смене профессии в то время сыграло появление первых солверов – программ, которые предоставляют оптимальные решения для игрока в конкретной ситуации. Эйбингер к обучению подошел с большой ответственностью.

Я подумал, что это мой шанс, и решил стать одним из первых игроков, кто работает с солверами. Таким образом я мог бы опередить тех, у кого за плечами было по 10+ лет игры. На целый год я заперся дома и просто сидел в солвере, пока не понял, что готов играть хайроллерские турниры. У меня всегда были бэкеры (еще со времен гринда на Sit&Go) и теперь они знали, что я готов на все ради достижения цели.

Свой первый миллион в тунирном покере Матиас Эйбингер выиграл в 2018 году в 100K High Roller Aria, уступив в хедз-апе Джейсону Куну. Впрочем, в том ивенте доля австрийца составила лишь 5%, то есть 50 000 долларов профита. Дальнейшие успехи позволили покеристу больше верить в собственные финансовые возможности.

Матиас Эйбингер / Фото Triton Poker

Когда я только начал играть оффлайн, очень нервничал и всячески пытался это скрыть. Например, носил толстовки, которые прикрывали шею, чтобы мой пульс не было видно. От солнцезащитных очков не отказался до сих пор, они дают мне чувство безопасности. Несмотря на все, независимо от того, какие деньги разыгрываются, я всегда стараюсь делать лучший ход. Это одна из самых сильных моих сторон.

В конце концов, слова Матиаса Эйбингера не расходятся с делом. За неполные 8 лет в живой MTT-игре австриец выиграл 19.6 миллиона долларов призовых и стал самым успешным турнирным игроком в истории своей страны. К тому же недавно Эйбингера оформил свой солидный бест-кэш. В октябре прошлого года австриец триумфовал в Главном событии Triton Monte Carlo, что принесло ему почти 3.5 миллиона долларов призовых.