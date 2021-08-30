Отдых с пользой: победа в Одессе принесла украинскому покеристу 700 тысяч гривен

Международная серия PokerMatch UA Millions завершилась турниром Main Event. Призовой фонд превысил 3 миллиона гривен.

На побережье Черного моря в роскошном казино Одессы продолжались баталии PokerMatch UA Millions. Участников соблазняли огромные выплаты: в течение серии было разыграно более 10 миллионов гривен. Главный трофей чемпиона достался киевлянину Ричарду Нойману. Он стал счастливчиком турнира Main Event, в котором приняли участие 560 участников.

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Лишь 23 из них попали в призы. На чемпиона ждал кубок и гарантированная сумма 700 000 гривен. В зону ITM Ричард Нойман попал с третьим стеком. За финальный стол – пятым.

Отметим, что среди соперников были два известных украинских стримеров Рустам "Grr127" Гаврилюк и Андрей "Babyshark14" Козленко. Аура подписчиков не помогла: Андрей занял восьмое место, Рустам – шестое.



Стример Poker Match Рустам Гаврилюк / Фото PokerMatch

Избавившись агрессивных оппонентов, Ричард Нойман начал уверенный путь к победе. Неуступчивость в олл-инах, высший класс и разнообразие игры позволили ему выйти чиплидером в хедз-ап. Меньше чем через час Ричард забрал все фишки у другого киевлянина Адриана Кияка. Раннер ап получил 490 тысяч гривен, чемпионский кубок и крупнейшие призовые Main Event достались Нойману.