От учительского стола – до обладателя золотого браслета WSOP

Еще несколько лет назад Карлос Уэлш преподавал в школе алгебру, сегодня американец успешный покерный тренер и не менее качественный игрок. "CarlosWelch" пополнил ряды чемпионов онлайн-версии Мировой серии покера.

Карлос Уэлш играет в покер около 18 лет, но интеллектуальная игра никогда не была его основной профессией. Американец сначала по фану катал в онлайне в SNG, впоследствии ушел в мир многостоловых турниров. Хобби приносило Уэлшу неплохую прибыль, своеобразный бонус к зарплате учителя и репетитора.

Читайте также: Покерная семья Мерсье получила очередное пополнение

Лучшим достижением педагога был выигрыш 27 тысяч долларов призовых. После этого Карлос начал более детально изучать игру, ради чего практически покинул основную работу. Ради экономии, Уэлш даже переехал жить в фургон, из-за чего получил прозвище "man in a van" (человек в фургоне).



Карлос Уэлш / pokerguru.in

Осваивать новую профессию американцу помогли известные представители покерного комьюнити, в частности, Алекс Фицджеральд. В конце концов, Уэлш попробовал себя не только в роли покерного игрока, но и наставника. Диплом педагога, конечно, пригодился Карлосу. Американец уже успел достичь немалых успехов на тренерском поприще, активно помогая начинающим прогрессировать в интеллектуальной игре.

К тому же теперь в резюме известного коуча есть графа с солидным игровым достижением. Карлос Уэлш побил поле из 514 покеристов и получил свой первый браслет WSOP online. Американец превратил бай-ин в 888 долларов почти в 125 тысяч.