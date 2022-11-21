Основатель крипторума выиграл более 1 000 000 евро в кэш-игре по покеру

Литовец Антанас Гуога по прозвищу Тони Джи является культовым игроком не только для своей страны, но и для всего покерного мира. В твиттере он написал, что выиграл крупную сумму денег, играя в чешском King's Casino.

Солидный выигрыш Тони Джи получи кэш-игре, организованной владельцем казино Леоном Цукерником. Известно, что в этой игровой сессии помимо Джи и Цукерника принял участие также один из лучших покеристов Азии – Элтон Цанг.

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Леон Цукерник, Элтон Цанг и Тони Джи / Фото из твиттера TonyGuoga

Покеристы-богачи играли в основном в пот-лимитную Омаху. Именно Тони Джи покинул стол с наибольшим выигрышем. После удачного вечера литовец и поделился твитом, где сообщил о выигранных более 1 000 000 евро.