Осень будет жаркой: столица Европейского покера примет две масштабные серии

Чешский Розвадов традиционно приглашает покеристов побороться за перстни WSOP Circuit и браслеты WSOP Europe. В общей сложности в течение двух фестивалей разыграют 18 000 000 евро.

20 сентября в King's Resort стартовала живая серия покера WSOP Circuit с общей гарантией 3 000 000. Главные баталии начнутся на следующей неделе. Покеристы разогреваются в сателлитах и флайтах.

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Вишенкой на торте будет Главное событие, которое стартует 6 октября. На кону у Main Event с бай-ином 1.7 К – 1 000 000 евро. Баталии WSOP Circuit, где чемпионы, помимо солидных призовых, получат золотые перстни, будут своеобразной прелюдией к еще более масштабной серии.





WSOP Europe в Розвадове / Фото Kings Resort

С 25 октября по 11 ноября в Розвадове пройдет WSOP Europe, неофициальный чемпионат Европы по покеру. Спортсмены разделят 15 миллионов евро, треть общего призового фонда придется на Главное событие. Бай-ин в Main Event составит 10 350 евро.