Определились первые чемпионы Мировой серии покера 2021 года

Известный покерпро Джереми Осмус выиграл золотой браслет в благотворительном турнире, Джеймс Барнетт стал лучшим среди работников казино.

В Лас-Вегасе завершились первые события WSOP-2021. В дебютном турнире по Безлимитному Холдему для сотрудников казино с бай-ином 500 долларов было сделано 419 входов.

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Первым победителем на Мировой серии покера в 2021 году стал Джеймс Барнетт – дилер и флор "Caesars Palace". Ему 36 лет, родом он из Калифорнии. За свою победу американец получил 36 000 долларов.

Я один из самых счастливых людей в мире. У меня есть друзья, семья, и я занимаюсь тем, что люблю. Я бы не назвал это работой. Победа на WSOP – это просто вишенка на торте, – отметил Джеймс Барнетт.

Чемпионом турнира Covid-19 Charity Relief Event с бай-ином 1 000 долларов стал известный профессионал и комментатор Джереми Осмус. За свою карьеру он выиграл более 6 миллионов долларов, а также имеет золотой браслет Мировой серии, который получил в Париже на WSOP-2013.

Забавно, что Осмус еле успел попасть в этот турнир на последних уровнях поздней регистрации из-за огромной очереди. Тем не менее, благодаря формату турбо, ему удалось преодолеть поле из 266 игроков. За финальным столом в 5-макс собралось аж 3 чемпиона WSOP: Митчелл Халверсон, Стив Гросс и Джереми Осмус.

Турбо-турниры – это весело. Меньше давление на участников, меньше нужно скилла, чтобы затащить. Правда, для турнира WSOP за 1 000 долларов, конечно, было слишком много регуляров, – отметил Джереми Осмус.

Второй браслет Мировой серии для Джереми Осмуса принес ему еще и 48 000 долларов. Это был благотворительный турнир, благодаря которому удалось собрать 34 600 долларом. Средства будут перечислены благотворительным организациям, поддерживающим медицинских работников.