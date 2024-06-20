Очаровательная украинка покорила Лас-Вегас – не помешала даже шумная гулянка накануне
Источник:"Покерный вестник"
Ольга Ермольчева порадовала украинских фанов покера первой победой на WSOP-2024. Пусть даже триумф украинки не совсем "полноценный".
Дело в том, что во время Мировой серии проходят не только масштабные турниры, победители которых получают заветные чемпионские браслеты, но и небольшие сайд-ивенты.
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Собственно, в одном из таких и смогла победить звездная украинская покеристка. Соревнования WSOP PokerNews Daily Deepstacks с бай-ином 400 долларов собрали 242 входа, а призовой фонд достиг почти 80 тысяч долларов. 37 покеристов стали призерами турнира, а на высшую строчку итогового протокола поднялась именно Ермольчева. В хедз-апе украинка разобралась с американцем Ричардом Клинком и получили 17 тысяч долларов призовых.
В своем Инстаграме Ольга опубликовала пост, посвященный победе, назвав его "Драма в трех действиях". На первом фото Ермольчева сконцентрировано играет в покер утром, на втором – дегустирует вино вечером, а на третьем – уже празднует победу в турнире поздно ночью.
Инстаграм-страница Ольги Ермольчевой
Инстаграм-страница Ольги Ермольчевой
Инстаграм-страница Ольги Ермольчевой
Результаты финального стола
- Ольга Ермольчева – 17 151 доллар
- Ричард Клинк – 11 565
- Лерри Биш – 7 989
- Джонатан Камара – 5 655
- Чарльтон Хюз – 4 104
- Джордж Хортелано – 3 055
- Трунг Фам – 2 335
- Энтони Каморс – 1 834
- Ричард Вилхак – 1 480
Лучший среди украинцев
Пока же лучший результат среди представителей сине-желтого флага в браслетных событиях WSOP принадлежит Константину Kostya_Jock Гольскому. Он, напомним, финишировал вторым в турнире за 3 000 долларов и заработал 344 тысячи.