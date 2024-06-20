Очаровательная украинка покорила Лас-Вегас – не помешала даже шумная гулянка накануне

Ольга Ермольчева порадовала украинских фанов покера первой победой на WSOP-2024. Пусть даже триумф украинки не совсем "полноценный".

Дело в том, что во время Мировой серии проходят не только масштабные турниры, победители которых получают заветные чемпионские браслеты, но и небольшие сайд-ивенты.

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Собственно, в одном из таких и смогла победить звездная украинская покеристка. Соревнования WSOP PokerNews Daily Deepstacks с бай-ином 400 долларов собрали 242 входа, а призовой фонд достиг почти 80 тысяч долларов. 37 покеристов стали призерами турнира, а на высшую строчку итогового протокола поднялась именно Ермольчева. В хедз-апе украинка разобралась с американцем Ричардом Клинком и получили 17 тысяч долларов призовых.

В своем Инстаграме Ольга опубликовала пост, посвященный победе, назвав его "Драма в трех действиях". На первом фото Ермольчева сконцентрировано играет в покер утром, на втором – дегустирует вино вечером, а на третьем – уже празднует победу в турнире поздно ночью.



Инстаграм-страница Ольги Ермольчевой



Инстаграм-страница Ольги Ермольчевой



Инстаграм-страница Ольги Ермольчевой

Результаты финального стола

Ольга Ермольчева – 17 151 доллар Ричард Клинк – 11 565 Лерри Биш – 7 989 Джонатан Камара – 5 655 Чарльтон Хюз – 4 104 Джордж Хортелано – 3 055 Трунг Фам – 2 335 Энтони Каморс – 1 834 Ричард Вилхак – 1 480

Лучший среди украинцев

Пока же лучший результат среди представителей сине-желтого флага в браслетных событиях WSOP принадлежит Константину Kostya_Jock Гольскому. Он, напомним, финишировал вторым в турнире за 3 000 долларов и заработал 344 тысячи.