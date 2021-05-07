Впродовж пандемії COVID-19 чимало казино у Вегасі змушені були зачинитися, а ті, що працювали дотримувалися жорстких санітарних умов.

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Окрім звичного для усіх нас маскового режиму та обробки поверхонь антисептичними засобами, йдеться про пластикові перегородки між гравцями за столом. Вони встигли стати незмінними персонажами усіх фотозвітів із турнірів у Вегасі. Звісно, більшість гравців від таких умов отримували мало задоволення і нерідко скаржилися на цю необхідність.



Перегородки стали невід’ємною частиною офлайн-покеру / фото: pokernews

Так чи інакше, казино Wynn стане першим, що зможе вдовольнити усіх незадоволених цієї проблемою. Добитися дозволу на зняття перегородок, босам майданчика вдалося насамперед, завдяки тому, що 95% їхніх працівників уже отримали вакцину від COVID-19. Безсумнівно, що цією стежкою незабаром підуть й інші великі мережі, проте якийсь час Wynn точно залишатиметься найпопулярнішим місцем для покеристів у Лас-Вегасі. Тим більше, що саме у цьому казино незабаром стартує наймасштабніша офлайн-серія з початку пандемії.

Серія Wynn Summer Classic відбуватиметься із 27 травня аж до 13 липня, а її головний турнір з бай-іном 10 тисяч доларів отримає гарантію в 10 000 000 баксів.