Билзерян инвестировал 10 тысяч долларов в престижный хедз-ап турнир, где за золотой браслет соревнуются немало звездных игроков. Впрочем, у покерного повесы, очевидно, были более важные дела, ведь на соревнования американец не появился.

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В итоге модератор онлайн-платформы объявил о дисквалификации Дэна Билзеряна, обвинив отсутствующего в чипдампинге, или же передаче фишек сопернику. Им оказался Чабэ Хегедус, который без боя пробился в следующий раунд.

Настоящая причина такого фейла американца пока неизвестна, впрочем, один из комментаторов поста с дисквалификацией Билзеряна утверждает, что покериста видели в Лас-Вегасе в день проведения турнира. А оттуда, как известно, нельзя играть на покерной платформе, которая принимает этот турнир.