Астедт, більш відомий під ніком "lena900", займає друге місце за сумою виграшів в онлайн-турнірах за всю історію. За його спиною понад 22 млн доларів призових. Тож в тому, що саме він став переможцем Super MILLION немає нічого дивного.

Читайте також: Найвідоміший покерист сучасності відсвяткував другу річницю шлюбу

Щоправда, цього разу Нікласу довелося добряче попітніти, адже склад фінального столу видався дійсно зірковим. Тут і Сем Ґрінвуд, і Еліо Фокс, і Микита Бодяковський … Власне, на фіналку пробрався лише один гравець, що не є регулярним учасником змагань хайролерів – "rushaakkandqq", що виступав під австрійським прапором.

Він відібрався на цей турнір через сателіт за 108 доларів. На передфінальному столі в його стеку залишалося менше 1 великого блайду. Утім rushaakkandqq не лише розкрутився, але й фінішував четвертим, заробивши 156 тисяч доларів – чергова історія неймовірного покерного успіху.

В хедз-апі ж Ніклас Астедт зійшовся з успішним канадським профі Семом Ґрінвудом. У вирішальній роздачі А-5 шведа вистояли проти K-Q Ґрінвуда і принесли йому другу в кар’єрі перемогу на Super MILLION та 314 тисяч доларів призових. Сему дісталося 249 тисяч.