Прошло всего 2 недели с момента установки нового покерного рекорда. Крупнейший банк в истории онлайн-игры зафиксировали в крипторуме Coin Poker с участием его владельца Тони Джи.

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Герои еще одного огромного пота устроили разборки на лимитах 500/1000/2000 долларов. Известные хайроллеры Никита Бодяковский, Виктор Малиновский и Мариус Гирс не могли пропустить игру, куда с большим стеком заскочил игрок с ником "BIEDERMEIR". Агрессивный австриец оправдал ожидания уважаемых оппонентов, играя максимально авантюрно.

"BIEDERMEIR" не пренебрегал тыкать кнопку "страдл" чуть ли не в каждой раздаче. В одном из розыгрышей австриец отправил в банк 32 тысячи долларов еще до получения стартовой руки. Барак Висборд перекрутил соперника на префлопе на 77К, а Виктор Малиновский развил экшн, отправив на середину стола все свои 329 тысяч долларов.



Раздача, в которой розыграли почти 1,5 миллиона долларов / фото Youtube

В конце концов, еще до появления трех первых карт на доске, все трое пошли в ол-ин, претендуя на 1 447 347 долларов. Виктор Малиновский оказался наиболее удачливым, собрав фул-хаус из A-9. Белорус забрал основной банк, составивший почти миллион зеленых. Бараку Висборду с карманными Q-Q достался сайд-пот. А вот "BIEDERMEIR", рискнувший 555 тысячами долларов из 6-6, остался с ничем. Спустя какое-то время стол без главного спонсора расформировался.