Обидный бэд-бит оставил украинского покериста со "скромным" выигрышем в 48 000 долларов

Андрей Новак успешно выступает в новом сезоне онлайн-турниров Super Millions. Украинский регуляр в четвертый раз пробился за финальный стол хайроллерского события с бай-ином 10 300 долларов.

Андрей Новак продолжает наглядно демонстрировать, кто является одним из лучших игроков турнирного онлайн-покера. Опытный регуляр из Украины выиграл солидные призовые, но при этом весь потенциал за финальным столом проявить не успел из-за обидного бэд-бита.

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На этой неделе флагманский турнир Super Millions собрал 168 входов и 1 680 000 долларов призового фонда. Украинец успешно преодолел поле, заняв место за финальным столом со стеком 27 ББ. В самом начале произошло драматичное выставления Андрея Новака против Эрика Уорри.

Украинский игрок имел отличные шансы удвоиться, выставившись на тёрне с AQ против AJ. В оппонента оставалось всего два аута на победу, и на ривере пришёл как раз валет. В последнюю секунду банк отправился к американскому автору бестселлера о сетевом маркетинге.

"Утешительный" приз для Новака за 9 место составил 48 782 доллара. Чемпионом Super Millions стал чешский покерист Роман Грабец, который стартовал со стеком 21 ББ, но удачно раскрутился и обыграл в хедз-апе Майка Уотсона. Победитель забрал главный приз 341 478 долларов.