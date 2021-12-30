В новый год с бесплатными турнирами: праздничные фрироллы от PokerMatch
Источник:PokerMatch
Ценители праздничного застолья смогут перевести дыхание за любимой игрой, не инвестировав ни копейки. С 31 декабря по 3 января PokerMatch проведет серию фрироллов с новогодней гарантией 2 022.
Украинский покер-рум вступает в новый год с крутой акцией для всех игроков, независимо от глубины банкролла.
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В течение 4 дней покеристы смогут заработать крутые призовые в New Year Freeroll, который будет проходить каждые два часа. Для участия в бесплатных турнирах не нужно вводить никаких паролей и выполнять дополнительные условия.
Регистрация в фрироллы открывается за час до старта игры. В турнирах будет доступна поздняя регистрация – 25 минут. Более подробная информация и расписание New Year Freeroll – на официальном сайте PokerMatch.