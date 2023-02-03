Новшества Мировой серии покера-2023: рекорд по браслетам и "пожизненный билет" на Main Event

Организаторы WSOP опубликовали полное расписание главного покерного фестиваля года. В рамках Мировой серии-2023 появятся турниры новых форматов, а также разыграют рекордное количество золотых браслетов.

Мировая серия покера в этом году пройдёт с 30 мая по 18 июля в казино Horseshoe и Paris в Лас-Вегасе. За живыми столами будет разыграно 95 браслетов, ещё 30 – в онлайн-формате и по 7 в резервациях Мичигана и Пенсильвании.

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В расписании WSOP-2023 будут новые форматы турниров: Бадуги и Омаха Биг О вынесены в отдельные события, хотя раньше проводились только в рамках Mix Games. Также большинство смешанных турниров состоятся в первые недели, в том числе и "турнир чемпионов", который всегда был одним из заключительных событий серии.

Организаторы подготовили приятный сюрприз для участников Главного события WSOP. Каждый, кто зарегистрируется в Мейне, автоматически становится участником акции Main Event for Live.

По итогу определится покерист, который получит "пожизненный билет" для участия в Main Event WSOP. Он будет действовать до 2063 года, передавать его другому игроку нельзя. Таким образом организаторы Мировой серии покера пытаются привлечь ещё больше участников, чтобы побить рекорд по количеству входов.

Также впервые в этом году можно попасть в Мейн через живые отборочные события. В разных странах по всему миру (Чехия, Франция, Канада, Уругвай, США) пройдёт турнир Global Qualification Weekend WSOP.