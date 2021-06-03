Новичок команды NBA получил взбучку из-за неуважения к покеру

Баскетболист Джеймс Вайзман, лишь недавно пополнивший ряды клуба "Голден Стэйт Уорриорс", не лучшим образом зарекомендовал себя среди старших партнеров. Новичок "посеял" одну из командных реликвий – набор для игры в покер.

Во время одного из выездов Вайзману поручили присматривать за фишками для игры в покер, но 20-летний парень безответственно отнесся к своей миссии. Баскетболист где-то забыл покерный набор и справедливо получил на орехи. Ведь старожилы "Воинов" не представляют своего отдыха без покерных баталий, поэтому остались без неотъемлемого атрибута для выездных матчей.

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К счастью для Джеймса Вайзмана, парень отделался легким испугом. Старшие партнеры лишь изрядно отругали растяпу и предостерегли от повторения подобных выходок. У Вайзмана есть действенный способ реабилитироваться – кроме покупки новой покерной амуниции, Джеймсу не помешает разделить с партнерами их увлечения. Правда, с последним парню придется подождать до начала апреля следующего года, когда ему исполнится 21.