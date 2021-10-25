Неймар может похвастаться браслетом WSOP

В коллекции бразильского футболиста имеется самая желанная награда каждого покериста. Как Неймару достался золотой браслет Мировой серии?

Излишняя скромность – это не про Неймара. Пару лет назад организаторы WSOP предложили отдать ему браслет просто так. И бразилец не отказался.

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Когда футболист впервые увидел золотой браслет, он настолько впечатлился изделием, что сразу же запустил прямой эфир в инстаграм и долго показывал украшение многомиллионной армии поклонников. Вдобавок он сказал, что когда-нибудь мечтает его выиграть.

В случае с Неймаром мечты сбываются очень быстро. Организаторы уловили выгодный момент и решили подарить ему браслет просто "за красивые глазки". Турнирный директор WSOP Тай Стюарт лично вручил награду бразильскому футболисту.

Скорее всего, это случилось в 2016 году, когда Неймар приезжал с друзьями играть Мировую серию покера. История с неожиданным подарком особо не афишировалась, но организаторы WSOP утверждают, что Неймар действительно согласился забрать браслет себе домой.

Неймар на Мировой серии покера / Фото joe.co.uk

Бразильскому футболисту следовало бы взять на вооружение этот прием в борьбе за Золотой мяч, который пока не покорился звездному игроку французского ПСЖ.