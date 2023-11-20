Негреану упаковывает чемоданы в "рай": звезда покера отправляется на зимнюю серию на Багамы

Организаторы Мировой покерной серии впервые проведут зимнюю версию WSOP. Игроков приглашают в райский уголок – на остров Атлантис Передайс, где в декабре состоятся 15 турниров.

Канадский регуляр, блоггер и один из самых узнаваемых покеристов в истории Даниэль Негреану в декабре отправится на Багамы. Едет на курорт прежде всего работать.

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Atlantis Paradise Island / Фото bahamasairtours

С 3 по 14 декабря на Atlantis Paradise Island Негреану и другие звезды сразятся в рамках первой в истории зимней серии WSOP. Канадец планирует откатать большинство из 15 турниров и еще насладиться отдыхом в компании своей жены Аманды. Ведь организаторы позаботились об удобном расписании.

Я надеюсь, что это будет моя самая веселая поездка на Багамы. Ожидаю качественного отдыха с женой и семьей. Поскольку в расписании есть места, где я могу взять выходной, это прекрасно. Смогу расслабиться, выпить мохито или сразу двенадцать и поискать проблемы на свою голову, – поделился ожиданиями Даниэль Негреану.



Даниэль Негреану с женой Амандой / Фото Facebook Аманды Лезерман

Известный хайроллер, конечно же, не обойдет своим вниманием самый дорогой турнир за 103 000 долларов с гарантией 5 000 000. Да и примет участие в Главном событии за 5 300 баксов, где на кону будет 15 000 000.



Даниэль Негреану / Фото King's