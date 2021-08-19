Не покером единым: хайроллерам сделают стильные стрижки во время турнира на Кипре
Источник:Poker Go
Luxon Pay приглашает двух первоклассных барберов CRAFT-MEN, чтобы уделить особое внимание игрокам, которые участвуют в масштабном покерном событии Super High Roller Series Europe. Покеристы не только сразятся в турнире, но и обновят свой имидж.
23 августа 2021 на Северном Кипре стартует Европейская серия суперхайроллеров. Игроков на больших лимитах ждет необычный сюрприз от одного из спонсоров: на покерное событие пригласили элитных мастеров CRAFT-MEN, которые поработают над имиджем игроков.
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В Super High Roller Series Europe запланировано 9 турниров с высокими ставками, 4 из них игроки сыграют по холдему с короткой колодой (6 + Holdem), 5 – по безлимитному холдему (NL Holdem). Главным событием Европейской серии суперхайроллеров станет трехдневный турнир с бай-ином 250 000 долларов. Он стартует в понедельник, 30 августа.
Ожидается, что в серии примут участие:
- Али Имсирович,
- Брин Кенни,
- Кристоф Фогельсанг,
- Тимоти Адамс,
- Стивен Чидвик,
- Дэвид Питерс,
- Дэниел "Jungleman" Кейтс
- Хоссейн Энса и другие известные игроки в большой покер.
Вместе со знаменитостями покера сразится в турнире приедут бизнесмены Пол Фуа и Ричард Йонг, а также несколько новых игроков для турниров с высокими бай-инами. Мы сможем увидеть игру на высоких ставках Ашкана Фаттахи, Селахаддина Бедира, Абрахама Пассет и Робби Тоана. Поэтому весь мир с нетерпением ожидает возможности следить за покерными событиями на Северном Кипре. Финальные столы турниров Super High Roller Series Europe будут транслироваться в прямом эфире.
Где пройдет Super High Roller Series Europe
Ожидаемое покерное событие пройдет в роскошном отеле Merit Royal Hotel. Заведение уже имеет оборудованные места для игры в покер.
Кроме этого, организаторов привлекло и местоположение Merit Royal Hotel 5-звёздочный отель всего в 20 минутах езды от аэропорта. А потому у игроков не возникнет трудностей с проездом.