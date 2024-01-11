Напился, придирался к модели и ругался: покерист шокировал поведением на стриме чемпионата PGT

Во вторник стартовал фриролл PokerGO Tour (PGT) Championship с призовым фондом 1 миллион долларов. Внимание части покерного сообщества привлек игрок, поведение которого вызывало раздражение у зрителей и даже у некоторых хайроллеров.

Игрок Джефф Леннон попал на соревнования из-за квалификационного ивента Dream Seat, который дает шанс покеристам-любителям сыграть за одним столом с популярными покер-про. Несмотря на то, что он не попал в финальный стол, все равно сделал себе "имя" во время прямой трансляции.

Смотрите также Покерный маньяк: история Мэтта Кирка, проигрывавшего миллионы за считанные дни

Вульгарное поведение игрока перешло все границы

За столом он вел себя неподобающим образом. Леннон перебрал с алкоголем, много ругался и цеплялся к единственной девушке в турнире, актрисе и модели Арден Чо:

– Ты сама откуда, твой юноша играет в покер?

– У меня нет парня, и я бы не встречалась с покеристом, – ответила Арден.

– Лесбиянка, что ли? Такая красавица и без парня, как так? – не прекращал нахал.



Джефф Леннон и Арден Чо / PokerGo

Но все вздохнули с облегчением, когда Леннон вылетел, заняв 22 место, даже не попав в ITM, а Чо дошла до хедзапа и заняла 2 место с выигрышем в 200 000 долларов.

Проделки Леннона попали под критику зрителей в чате ютуба, которым не понравились некоторые комментарии, которые он направил в адрес актрисы Арден Чо, единственной женщины в стриме, являющейся любительницей в покере. Разговор Леннона с Чо был резко раскритикован зрителями в чате прямого эфира.

Кто получил главный приз турнира

Главный приз в размере 500 000 долларов в этом году получил немецкий профессионал покера Дэниэль Смелькович. Это был один из четырех самых больших выигрышей для обладателя браслета из Фильдерштадта. После этой последней победы на его счету больше 6 миллионов долларов за карьеру.

Чемпионат PGT проходил в течение двух дней в PokerGO Studio на курорте и казино ARIA в Лас-Вегасе. Призовой фонд в 1 000 000 долларов был распределен между шестью лучшими игроками.