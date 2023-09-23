Цинический мошенник: назвал себя онкобольным, чтобы выдурить деньги на WSOP

Покерист-любитель из Калифорнии Роб Мерсер придумал, мягко говоря, неэтическую схему, как бесплатно принять участие в Главном событии Мировой покерной серии. За мошенника возьмется полиция.

Беспрецедентный случай мошенничества потряс покерное коммьюнити. Американец Роб Мерсер, выдавая себя за тяжелобольного, развел неравнодушных на кругленькую сумму, чтобы реализовать свою покерную мечту.

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Мошенник пустил зов в соцсетях – якобы болеет раком прямой кишки. Болезнь, учитывая стадию, неизлечима, поэтому хочет напоследок сыграть в Главном событии WSOP. Желающих реализовать мечту Мерсера оказалось немало. На платформе GoFundMe ему задонатили 40 000 долларов.



Роб Мерсер / Фото nypost.com

В Лас-Вегас Роб поехал и даже принял участие в неофициальном чемпионате мира по покеру. Любитель вылетел уже в первый день, а на оставшиеся 30 тысяч решил знатно гульнуть. Снял в отеле роскошный номер и устроил вечеринку. Такое поведение "тяжелобольного" привлекло внимание других игроков, разоблачивших мошенника.

В конце концов Мерсер признался, что о раке он соврал, однако заверил, что на самом деле тяжело болеет. Денег, правда, не вернул. Ущерб пришлось компенсировать платформе, где проходил сбор средств, ведь возмущенные донатеры подняли в соцсетях огромную волну хейта. Дальше дело за полицией Лас-Вегаса, куда представитель GoFundMe написал заявление по факту мошенничества.