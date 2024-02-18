Украинцы разрывают в онлайне: четыре финальных стола за вечер

Те украинские покеристы, которые не смогли поехать на этап Европейского покерного тура, стартовавшего в Париже, продолжают демонстрировать высокие результаты за виртуальными столами.

373 игрока приняли участие в престижном турнире Bounty Hunters HR с входным билетом 525 долларов. Среди прочих пробиться за финальный стол удалось и представителю Украины с ником MoneyFaker69. В итоге он финишировал на четвертой строчке, положив в карман солидный кусок призовых – 11 785 долларов. Победителем здесь стал мексиканец El Ganad0r, заработав 33 тысячи.

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В очередной раз доказал свой высокий уровень профессиональный украинский игрок и стример Егор BigGoGi Зарев. Он стал пятым в турнире Thursday Throwdown (Mystery Edition) за 150 долларов, собравшем более 3 тысяч входов. Этот результат принес представителю сине-желтого флага более 8 тысяч долларов призовых.

Еще один известный украинец Влад Мартыненко обогатился на "скромные" 2 845 баксов. Для этого пришлось занять четвертое место в турнире Saver с бай-ином 250 долларов. В событии Bounty Hunters Big Game Алексей Евченко занял шестое место и получил 2 407 "зеленых".

Чидвик снова на вершине

Самый успешный британский покерист Стивен Чидвик (почти 55 миллионов долларов призовых) победил в турнире хайроллеров на этапе EPT в Париже с бай-ином 25 тысяч долларов. Одолев в хедз-апе именитого испанца Адриана Матеоса, Чидвик заработал 389 тысяч.