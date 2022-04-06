Акция Daily Missions уже стартовала 1 апреля, а каждый из ее участников может моментально выиграть до 10 000 гривен.

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Несложные миссии можно выполнять по бустовым кэш-столам Холдема и Омахи на лимитах от 0.5/1 грн. Каждый день перед участниками будет стоять новое задание, за выполнение которого игрок будет получать "Козырную карту", ​​в которой будет прятаться денежный приз.

Перед выполнением каждой миссии нужно в лобби игрового клиента в разделе "Акции" выбрать Daily Missions и нажать кнопку "Принять участие". Таблица с описанием ежедневных миссий и более подробная информация об акции – на официальном сайте PokerMatch.