Миллионер Мартин Якобсон рассказал, чем профессиональный покерист отличается от любителя

Мартин Якобсон – чемпион Main Event WSOP 2014 и в целом очень успешный покерист, выигравший за карьеру более 17 миллионов долларов. Недавно швед начал вести YouTube-канал, где, в частности, рассказал о трех главных различиях между профессиональными игроками и любителями.

Отличие 1: Любитель угадывает руку оппонента

В отличие от профессионала, который оперирует ренджами, любитель задумывается только о конкретных руках (своей и соперника) в каждой ситуации. Однако покер – это игра с неполной информацией и здесь практически невозможно сузить диапазон оппонента до одной руки или комбинации.

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Для многих рекреационных игроков концепция игры ренджами слишком сложна – они играют рукой против руки или даже борда, поэтому часто разочаровываются, когда оппоненты показывают совсем не то, что они ожидали. Поэтому такие игроки не преуспевают в покере.

Отличие 2: Любитель ищет подтверждение догадкам

Это следствие первого отличия: если для профессионального покериста главным является рациональное мышление и он разбирает раздачи, пытаясь лучше понять стиль и диапазоны оппонента, то рекреационный игрок опирается на догадки и "чуйку", ища подтверждения собственным выводам. Его не смущает, что эти выводы появляются из выборочной памяти и попыток выдать желаемое за действительное. В частности, он оправдывает свои ошибки отсутствием удачи или наоборот везением оппонента, хотя на самом деле не совсем понимает, что вообще произошло в раздаче.

Профессионалы разбирают руки, руководствуясь одной простой концепцией – взаимодействие ренджей между собой. Основой здесь является понимание того, какой диапазон рук может быть у вашего оппонента и как он "стоит" против вашего диапазона.

Также игрок учитывает преимущество ренджа – наличие в конкретной ситуации большего количества сильных рук в чьем-то диапазоне. Понимание того, чей рендж имеет преимущество, помогает лучше выбрать размер ставок – рассчитать, как много ты можешь поставить и какая частота ставок будет идеальной в данной конкретной ситуации. Любитель всех этих вещей не учитывает.

Отличие 3: Любитель повторяет свои ошибки

Ошибочные действия и неверные суждения, которые постоянно повторяются никогда не приносят хороших результатов на дистанции. Упрощая игру, сводя ее к лишь нескольким параметрам, любитель играет в минус, при этом сохраняя уверенность, что ему просто не везет. Часто он пытается добиться чего-то, основываясь лишь на своих догадках, игнорируя факты.

Профессионалы зато всегда помнят, что могут ошибиться. Поэтому стараются постоянно находить и убирать ошибки из своей игры. Стартовой точкой для этого является работа над пониманием стратегии оппонента на префлопе в разных позициях.