Фестиваль лудомании: сумасшедшего миллионера обобрали до нитки - эмоциональное видео

Такого покерного неистовства вы точно еще не видели. В одной из раздач соперники 8 раз крутили ривер, а ненасытный Алан Китинг проиграл кругленькую сумму футболисту Неймару.

Один из эпизодов популярного покерного шоу Hustler Casino Live надолго запомнится зрителям благодаря, прежде всего, этой раздаче. Главные действующие лица – футболист Неймар и покерист-миллионер Алан Китинг.

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В 3-бет поте сразу четверо игроков зашли на флоп 9-2-Q. В частности, Неймар с 9-5о собрал вторую пару, а Китинг с А-4s – натсовое флеш-дро. После незначительного экшена и бланковой шестерки на терне в игре остались только двое самых упрямых игроков. Алан на своих дровах объявил ол-инн и получил смелый колл от футболиста – тот рискнул 74.4К только со второй парой.



Алан Китинг / Фото gambleonline.co

Открывать ривер решили дважды – в первом случае бубновая тройка довершила флеш Китингу, впоследствии крестовая 5 гарантировала половину банка Неймару, но оппонент футбольной звезды с таким раскладом мириться не хотел.

Китинг предложил еще раз открыть ривер, поспорив на 50 000 долларов, Неймар без колебаний согласился и выиграл. В конце концов, кудесник мֹяча не слишком сопротивлялся, когда соперник снова и снова предлагал повторить, даже уже с более высокими ставками. В итоге, безумные игрища стоили Китингу 360 000 долларов на ровном месте. Дилер 6 раз дополнительно открывал ривер и все попытки завершились в пользу бразильца.

Видео из сети Х Hustler Casino Live

Именно Неймар завершил сессию с наибольшим профитом, благодаря американскому спонсору, – 306 000 долларов. Алан Китинг недосчитался почти полмиллиона баксов, зато подарил настоящее шоу зрителям, предостерегая их от подобных поступков.

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