Раскатал, как босс: Майкл Аддамо выбил 6 соперников на финалке и забрал 402 500 долларов

Маститый австралийский хайроллер уже в седьмой раз торжествовал в престижном онлайн-турнире GGMillions. Помогла в этом благосклонность фортуны и, конечно, агрессивный стиль.

Еженедельный элитный турнир GGMillions с бай-ином 10 300 долларов подарил яркую развязку. За финальным столом собралась компания звезд, которых затмил Майкл Аддамо.

Австралиец был просто непобедимым в выставлениях, а при доминации соперников, ловил нужные ауты на доске:



- В 9-max укротил Оле "wizowizo" Шемиона: K3o vs QJs (банк 13 бб)

- В 8-max жертвой Аддамо стал Адриан "Amadi_017" Матеос: АА vs 88 (банк 16 бб)

- В 7-max отдыхать ушел Элиот Хадона: QTs vs А8s (банк 14 бб)

- В 6-max Адамо выбил Сэмюэля "€urop€an" Вусдена: AKо vs КК (банк 88 бб)

- в 5-max жертвой австралийца стал Артур "mararthur1" Мартиросян: АТѕ vs AKo (банк 40 бб)

Напоследок, при огромном преимуществе в стеке, Адамо в хедз-апе разобрался с японцем "asunaholic". В решающей раздаче у оппонента не прошёл блеф с 9-хай – австралиец отбил с третьей парой. Чемпион забрал 402 500 долларов, отпраздновав свою уже седьмую победу в GGMillions.

