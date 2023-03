Львовянин Виталий Беляев оформил уникальное достижение в истории украинского покера

Покерист Виталий Беляев выиграл стартовый турнир серии SPL в Ивано-Франковске. Не успев как следует отпраздновать, львовянин сразу сел играть следующее событие, где снова обыграл всех соперников.

Виталий Беляев профессионально занимается покером с 2014 года. Он неоднократно посещал различные серии в Украине, но впервые оформил чемпионский дубль. Причём победил покерист в двух турнирах подряд.

С 20 марта в Ивано-Франковске стартовала популярная серия Sport Poker League. В программе SPL Welcome to Frankivsk запланировано 4 турнира по Безлимитному Холдему в классическом и PKО-форматах с общим гарантированным призовым фондом 1 000 000 гривен. Первые события уже сыграны.

Стартовый турнир серии Welcome to the Storm собрал 250 игроков и общий призовой фонд 362 440 гривен. Чемпионский кубок забрал Виталий Беляев. В следующем ивенте TREMBITA CUP, где участвовало 104 игрока, призовой фонд уже составил 415 100 гривен. Львовянин во второй раз подряд всех обыграв, оформив 2 трофея из 2 возможных.

Впереди заключительные события SPL Welcome to Frankivsk. В главном турнире Goverla Сup участников ждёт гарантированный призовой фонд 500 000 гривен.