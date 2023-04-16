Профессиональный взгляд на лучший фильм о покере "Шулера": какие советы являются "вредными"

Прошло уже 25 лет с момента выхода фильма "Шулера", а он все равно остаётся лучшим в киноиндустрии по теме покера. Однако игрокам-любителям следует осторожно подходить к просмотру этого фильма.

Дело в том, что в фильме "Шулера" есть "вредные" советы, которые могут пагубно повлиять на карьеру начинающих покеристов. Про самые главные из них поговорим в нашем материале.

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Игнорирование банкролла

Едва ли не с первой сцены Майк МакДермотт (Мэтт Деймон) закупается для нелегальной игры на все свои деньги, внося 30 000 долларов. Это худший совет, который только существует в покере. Мысль, что именно сегодня в одном конкретном турнире ты сможешь победить является ошибочной. Напротив, вопрос банкролл-менеджмента – ключевой в покере.

Одного таланта в покере мало

С первых сцен показывают, что Майк – настоящий вундеркинд и покерный гений. Однако в современных реалиях этого недостаточно, чтобы стабильно выигрывать. Для того чтобы на дистанции оставаться "плюсовым" игроком, необходимо много работать, разбирать раздачи, погружаться в программы.

Трейлер фильма "Шулера": смотрите видео

Игра на эмоциях/под воздействием эго

Майк МакДермотт регулярно подвергается эмоциям и не может их контролировать. Судьба дает ему несколько шансов "завязать", но каждый раз история повторяется, и он снова садится за покерный стол.

Преувеличенная важность "теллсов"

Нет никаких сомнений, что невербальная коммуникация является подсказкой в офлайне. Однако в фильме "Шулера" их роль слишком преувеличена. Физические "теллсы" в лучшем случае ненадёжны, а в худшем могут привести к неверным выводам.

Каждый их этих "вредных" советов не делает фильм "Шулера" плохим. На сегодня он считается классикой жанра. Кстати, в последнее время появляется всё больше слухов о съемках второй части или ремейке.

Мэтт Деймон играет на Мировой серии покера / Фото pokerlogia.com

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