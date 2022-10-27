Лучшие места для игры в покер: рейтинг Даниэля Негреану

После победы в Super High Roller Bowl Даниэль Негреану побывал на подкасте у Адама Шварца и Терренса Чана. Там канадский игрок рассказал о своих любимых местах для живого покера в Лас-Вегасе.

Разговор завязался из-за негативного опыта Негреану в Bellagio, где недавно проходил World Poker Tour Five Diamond. Даниэль рассказал, что ему пришлось играть за маленьким столом в тесноте, назвав это место худшим для игры в покер. А далее Даниэля попросили составить рейтинг лучших мест в Лас-Вегасе.

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На первом месте оказалась студия PokerGO Studio, которая считается "домом" хайроллеров. Именно там Негреану недавно выиграл 3 200 000 долларов в турнире Super High Roller Bowl. На втором месте расположился Wynn Poker. В 2005 году канадский игрок представлял этот покер-рум и тогда каждый желающий мог ему бросить вызов в хедз-апе.

Студия PokerGO / Фото pokernews.com

На 3 место Негреану поставил покерный зал Paris. Тут нужно отметить, что Даниэль оценивает заведение во время проведения Мировой серии покера. Тот факт, что Bally's & Paris станет домом для WSOP надолго, канадца вполне устраивает.

Следующим в рейтинге "KidPoker" оказался легендарный покер-рум Aria. В нем регулярно собирается самая дорогая кэш-игра в мире, которую любят посещать не только хайроллеры, но и миллиардеры. О разыгранных в нём банках ходят целые легенды.

Зал Paris в Лас-Вегасе / Фото pokernews.com

В конце списка лучших мест для покера по версии Негреану заведение Venetian Las Vegas, которое является одним из самых посещаемых в Лас Вегасе, и Resorts World Las Vegas, где Даниэль даже не бывал, но слышал только хорошие отзывы.