Любители продолжают покорять WSOP: статус чемпиона Мировой серии покера завоевал Дэнни Ву

Игрок-любитель из Бостона ранее предпочитал только дешевые турниры в кругу друзей. До грандиозного успеха на WSOP его максимальный выигрыш в покере составлял 3 000 долларов.

Событие №8 Мировой серии покера по Безлимитному Холдему с бай-ином 600 долларов привлекло внимание 4 527 игроков. Участники сгенерировали призовой фонд в размере 2 309 280 долларов.

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Доминация любителей над профессионалами

В этом турнире сыграло множество титулованных игроков, среди которых обладатели браслетов WSOP Джои Вайсман, Аси Моше и Крейг Варнелл. Но все они вылетели до 3 дня, а за финальным столом собралась группа не самых известных широкой общественности покеристов.

Дэнни Ву встретился в хедз-апе с американцем Ари Мезричем, у которого был короткий стек. Соперник дважды удвоился, и ситуация по фишкам быстро изменилась в другую сторону.

Я нервничал из-за сильных рук, поэтому неправильно их разыграл. После проигранного большого банка пришлось менять свою стратегию, – рассказал Дэнни Ву о противостоянии в хедз-апе.

В решающей раздаче всего турнира у Дэнни оказались тузы. Оппонент не поверил в силу его руки и заколлировал по терну олл-ин со второй парой. Ву был приятно удивлен, выиграв золотой браслет WSOP и 280 000 долларов, что является абсолютным рекордом его покерной карьеры.

Дэнни Ву в компании друзей / Фото PokerNews

Турбо победа Майкла Перрона

Также на Мировой серии покера прошел однодневный турнир Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em с бай-ином 1 000 долларов. Среди 1 640 участников хватало именитых профессионалов. В зону ITM попали Ванесса Кейд, Алекс Ливингстон, Бен Минц, Джефф Платт и Кейт Холл. Четырехкратный обладатель браслета WSOP и лучший игрок Всемирной серии покера 2018 года Шон Диб занял 59 место.

В итоге, баталии события WSOP №10 продолжались 16 изнурительных часов. Формат турбо привел к тому, что даже за финальным столом каждый игрок был с коротким стеком. Сначала лидировал Джеремайя Фицпатрик. Позже к нему подтянулся Майкл Перроне, который оформил двойной нокаут с парой карманных королей. Этот успех был определяющим. Агрессивный стиль игры помог ему собрать все фишки.

Счастливый Майкл Перроне после победы на WSOP / Фото PokerNews

Невероятно, я даже не собирался играть в этом турнире. Хотел сесть за другой стол. Но друг уговорил меня сыграть именно в этом ивенте, – сказал Перроне после выигрыша браслета WSOP.

Решение друга принесло американскому покерсту более 150 000 долларов.