Леон Цукерник помог побить украинский покерный рекорд

Звезды мирового покера в Киеве разыграли беспрецедентные 4,5 миллиона гривен в одном живом офлайн-турнире. Достижение стало возможным благодаря VIP-турниру Leon's Challenge в рамках серии PokerMatch UA Millions.

К своему именному турниру, конечно, присоединился и сам виновник торжества Леон Цукерник. Владелец казино в чешском Розвадове прихватил в Киев и знаменитого звездного игрока – чемпиона EPT Бертрана "ElkY" Гроспелье.

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Алексей Кравчук (слева) и Бертран Гроспелье (справа) / Фото PokerMatch

Не могли пропустить такой ивент и успешные украинские покеристы Гарик Ярошевский, Алексей Кравчук и Антон Якуба. Элитный турнир Leon's Challenge, учитывая немалый бай-ин – 150 000 гривен – собрал 33 входа. Одним из главных спонсоров призового фонда стал Леон Цукерник, который не гнушался играть активно и использовал для входа 3 "патрона". В призы чешский бизнесмен, впрочем, не попал, но пообещал реабилитироваться.



Алексей Кравчук / Фото PokerMatch

Для Алексея Кравчука турнир сложился куда успешнее. Именно украинскому профессионалу покера достались все лавры – почетный трофей и 1 750 000 гривен призовых. На этом баталии в рамках PokerMatch UA Millions не завершились. Покерный праздник в стенах столичного Premiere Palace Hotel продлится до 23 января.